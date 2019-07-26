Соболь нужна судимость для получения денег от Запада

Москва, 26 июля. Любовь Соболь продолжает противозаконные провокации для получения судимости, которая закроет ей путь в политику.

Накануне в Москве Соболь, которая уже является фигурантом уголовного дела, намеренно устроила две провокации в здании Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Сначала она опоздала на заседание апелляционной комиссии МГИК по собственному делу об отказе в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, а явившись на него, начала скандалить и требовать немедленно зарегистрировать ее. Соболь демонстративно перебивала выступавших сотрудников избиркома, отпуская в их адрес грубые комментарии, и фактически сорвала заседание.

Отметим, что члены Мосгоризбиркома проявили выдержку, не поддаваясь на провокации скандалистки, что, очевидно, еще сильнее разъярило Соболь. Она провела в здании избиркома весь день, а когда рабочее время комиссии закончилось, заперлась в туалете, откуда переговаривалась с журналистами и требовала личной встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

Отчаявшись уговорить «юриста» так называемого ФБК выйти из туалета по доброй воле, сотрудники избиркома были вынуждены вызвать полицейских. С появлением правоохранителей устроенный скандалисткой спектакль вышел на новый виток — сославшись на слабость вследствие продолжающейся якобы «голодовки», женщина отказалась вставать с дивана. Чтобы не поднимать ее силой, сотрудники МВД вынесли Соболь вместе с предметом мебели, после чего усадили в машину под прицелами камер западных СМИ, которые ожидали подобной развязки, чтобы в очередной раз «вострубить» о притеснении «жертвы режима», забывая добавить о неоднократном нарушении ею российского законодательства.

По мнению ряда экспертов, все нынешние действия Соболь планируются заранее политтехнологами блогера Алексея Навального и предпринимаются с единственной целью — добиться получения ею судимости, чтобы вести в России подрывную борьбу на деньги, получаемые от Запада.

Напомним, Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы после того, как в представленных ею подписных листах обнаружилось большое количество фальсифицированных подписей. 14,67% «автографов» были забракованы при допустимом максимальном уровне в 10%. Позднее Соболь назвала решение комиссии несправедливым, а также объявила о начале «голодовки».

Фальсификация подписных листов обыденностью для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.