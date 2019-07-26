Частную многоразовую метеоракету могут разработать в России

Москва, 26 июля. Инженеры компании «НСТР Ракетные технологии» планируют разработать многоразовую метеоракету. Ее планируют использовать в частных целях.

«Первый вариант метеоракеты будет одноразовым, но в перспективе мы планируем сделать многоразовый вариант», — заявили в компании.

В настоящий момент ведутся работы над тестовым образцом. После его испытаний инженеры приступят к созданию одноразовой ракеты. Ее грузоподъемность составит 10-15 кг. Ракета будет способна поднять груз на высоту до 130 километров. Испытания пройдут до конца 2019 года.

Как пишет ТАСС, в компании намерены получить лицензию Роскосмоса, это связано с планами по разработке сверхлегкой ракеты-носителя.

Ранее космическая компания «КосмоКурс» заявила о планах строительства частного аэродрома в Нижегородской области. С него в космический полет будут отправляться туристы. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до 2025 года. Как пишет телеканал «360», в проект будет вложено 2,6 миллиарда рублей инвестиций. Планируется, что космический полет обойдется туристу 200-250 тысяч долларов. Его длительность составит около 15 минут.

Летчик-космонавт, депутат Госдумы РФ Максим Сураев скептически отнесся к заявлению специалистов компании. По его словам, все это больше похоже на пиар-акцию, поскольку непонятно, кто будет вкладываться в строительство, а также как скоро проект окупится.

Как пишет «Газета.ru», отправкой туристов в космос также планирует заняться Роскосмос. Для этого госкорпорация заключила контракт с компанией Space Adventure, Inc. Сообщается, что полет на борт станции состоится до конца 2021 года.