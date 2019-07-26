Фрики рвутся во власть, или почему Соболь не может быть политиком

Москва, 26 июля. Так называемые «независимые» кандидаты, понятное дело от кого зависящие, всеми правдами и неправдами пытаются привлечь к себе внимание общественности.

Правда, сразу стоит оговориться – все их действия, в конце концов, приведут к тому, что волны, поднятые, конечно, совсем не в океане или море, а просто в небольшой луже, рано или поздно улягутся.

Тут вопрос совсем о другом: неужели члены ОПГ Навального всерьез думают, что своими выходками могут каким-то образом изменить ситуацию в свою пользу и привлечь на свою сторону новых поклонников?

Безусловно – да, они отрабатывают свой хлеб, вернее средства, вкладываемые в них антироссийскими силами, и в этой «борьбе» все средства, наверное, хороши (в их, конечно, понимании).

Яркий тому пример – «юрист» так называемого «Фонда борьбы с коррупции» Любовь Соболь.

Сначала – предоставить в избирательную комиссию кучу поддельных подписей, ибо собрать все реальные автографы граждан этой «политической силе» не под силу: не хотят наши граждане майданов.

А после того, как московский ЦИК ожидаемо не допустит до регистрации, начинать устраивать цирковые представления – организовывать пусть и малочисленные шествия, а после и беспорядки.

Ну, или накануне – сначала опоздать на собственное апелляционное заседание, потом вести себя там крайне неприлично, в конце концов — и вовсе запереться в туалете и качать оттуда свои права!

У всех здравомыслящих людей после всего этого балагана возникает только один вопрос: как человек, на которого поступают жалобы в полицию, которого приходится выдворять с территории государственного учреждения, может быть политиком?

Ответ очевиден: никак не может!

Напомним, что накануне общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков заявил, что либеральной общественности, ярким представителем которой является Соболь, присуще чувство собственной исключительности. По его словам, оппозиционеры убеждены, что российские законы написаны для всех, кроме них.

«У них для этого есть, к сожалению, пример господина Навального, который имеет два условных приговора, что ставит его вне правового поля России. Поэтому неудивительно, что его помощники, соратники и подчиненные точно так же нарушают российские законы», — заявил эксперт.

Мы же просто напомним, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».