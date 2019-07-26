Соболь забросила воспитание ребенка в погоне за властью

Москва, 26 июля. Любовь Соболь забыла о собственном ребенке, увлекшись игрой в «жертву режима» в погоне за властью и вниманием западных СМИ.

«Юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь совершенно забыла о материнских обязанностях, забросив воспитание своего пятилетнего ребенка. Накануне несостоявшийся кандидат в депутаты Московской городской думы весь день провела в здании Мосгоризбиркома, где сначала противозаконно сорвала заседание апелляционной комиссии, а затем устроила «представление», запершись в туалете и отказываясь выходить оттуда, несмотря на конец рабочего дня избирательной комиссии.

Органам опеки следует обратить внимание на ситуацию, в которой молодая мать показательно «голодает» и фактически живет в Центре сбора подписей, а также попадает в полицию из-за собственных провокаций.

«Туалетное сидение» Соболь накануне также закончилось вызовом правоохранителей, когда отчаявшиеся уговорить ее выйти сотрудники избиркома были вынуждены обратиться в МВД. Представившая фальсифицированные подписи женщина отказывалась признавать решение Мосгоризбиркома и заявила о намерении ночевать в здании ведомства. Когда же появились полицейские, Соболь сослалась на слабость вследствие продолжающейся якобы голодовки, после чего правоохранители вынесли ее на руках вместе с диваном, на котором та восседала.

«Жертва режима», осознавшая безрезультатность попыток зарегистрироваться в качестве кандидата, добилась-таки своей новой цели — под прицелами камер западных и либеральных СМИ ее усадили в полицейскую машину и отвезли в участок, откуда выпустили спустя несколько часов.

Напомним, Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы после того, как в представленных ею подписных листах обнаружилось большое количество фальсифицированных подписей. 14,67% «автографов» были забракованы при допустимом максимальном уровне в 10%. Позднее Соболь назвала решение комиссии несправедливым, а также объявила о начале «голодовки».

Фальсификация подписных листов обыденностью для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.