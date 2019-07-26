Стало известно, сколько денег россияне снимают с карт через кассы магазинов

Москва, 26 июля. Россияне за раз снимают в среднем 1,5 тысячи рублей с банковских карт в кассах магазинах, где доступна эта услуга.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка России, где уточнили, что на данный момент такая услуга предоставляется в 500 точках по всей стране в удаленных населенных пунктах.

«Особой популярностью данная услуга пользуется в сельских поселениях, где не всегда в доступности или поблизости есть банкоматы для снятия наличных средств», — пояснили в кредитном учреждении.

«Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил около 1,5 тысяч рублей», — добавили в Сбербанке.

К слову, до конца текущего года кредитное учреждение планирует увеличить количество торговых точек, где россияне смогут снимать наличные на кассах с нынешних 500 до 3000 штук.

Как напоминает «Газета.ru», в конце марта в Сбербанке сообщали, что услуга по снятию наличных в кассах появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в середине лета и будет доступна также держателям сторонних карт Visa.

При этом крупные торговые сети могут стать участником этой программы уже в ближайшем сентябре. Как сообщалось ранее, граждане могут снять за раз в кассах магазинов не более 5 тысяч рублей.

Добавим, что в конце июня Сбербанк ввел возможность переводить денежные средства с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», позднее такая функция появится и в мобильном приложении.