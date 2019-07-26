Депутат Госдумы РФ рассказал о «полуобморочном» состоянии кораблей ВМС Украины в Крыму

Москва, 26 июля. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик оценил состояние украинских военных кораблей, которые с 2014 года находятся в Севастополе.

По его словам, они не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота 28 июля, поскольку принадлежат Украине.

«День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, так что только вахта и шлюпочный флаг — больше ничего», — заявил Дмитрий Белик журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что большая часть этих кораблей находятся в «полуобморочном состоянии», поэтому им «не до праздника». По его словам, эту военную технику не украсят иллюминацией и не поднимут на них праздничные флаги.

Ранее депутат заявил, что Москва может отдать Киеву украинские истребители МиГ-29, которые также находятся в Крыму. Для этого Украина должна принять соответствующее решение. Белик подчеркнул, что можно организовать даже передачу военных кораблей, однако согласование этого вопроса займет больше времени. Депутат отметил, что Россия не планирует использовать чужое военное имущество, сообщает телеканал «360».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. На тот момент на полуострове находились 50 кораблей и судов ВМС Украины. Военную технику передавали обратно, но процесс был прерван из-за начала гражданской войны на Украине. В настоящий момент в бухтах Севастополя находятся более 30 украинских кораблей. Поднятые на них Андреевские флаги принимающее стороны означают, что корабли находятся в иностранном порту.

В параде по случаю 323-й годовщины создания российского военного флота примут участие новые ракетные фрегаты, морская авиация Черноморского флота, противолодочные корабли и крейсер «Москва».

Напомним, на референдуме по присоединению Крыма более 95% жителей полуострова высказались за это решение. Референдум соответствовал нормам международного права и был проведен в соответствии с уставом ООН, сообщает «Газета.ru».