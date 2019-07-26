Поклонники певицы Глюкозы оценили ее эффектный наряд

Баку, 26 июля. Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, посетила фестиваль «Жара» в Баку. На репетиции она появилась в эффектном красном боди.

«Репетиции идут полным ходом. Во время паузы ловлю лучи солнца! А вы ловите маленький фотокусочек «Жары!», — подписала снимок Глюкоза

Поклонники 33-летней певицы оценили ее эффектный наряд и пришли в восторг от физической формы женщины.

«Какая у Вас оглушительно сногшибательная красота», — написал artak.voskanyan.

«Фигура-шик!» — написал zashivau_dushu.

«Классный костюмчик!» — считает olgagulaeva85.

«Просто лучик солнца , красотка!», — заявила bdzhilkabdzhilka

«Ты детально, Наташ, красива!!! Подскажи, как найти такую как ты девушку, если учитывать, что таких больше не существует?» — обратился к певице alexandermikhnevich.

Некоторым правда показалась, что Глюкоза выглядит излишне худой.

«Бухенвальд», — написала nefer_titii.

На фестивале выступят Лолита Милявская, Ольга Бузова, Вера Брежнева и другие знаменитости.

Напомним, Глюкоза состоит в браке уже 13 лет с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывают двух детей:

Ранее российские пользователи раскритиковали Аллу Пугачеву за выбор одежды. Звезда советской и российской сцены появилась на публике в клетчатой рубашке и белых мини-шортах. Фанатам понравилась фигура исполнительности, однако они отметили, что наряд ей не подходит, поскольку выдает возраст исполнительности. Напомним, в этом году Пугачевой исполнилось 70 лет.