Соболь уличили в использовании приемов прозападных политиков

Москва, 26 июля. Любовь Соболь использует приемы поддерживаемых Западом политиков, устраивая эпатажные «шоу», рассчитанные на западные СМИ.

Накануне в Москве Соболь устроила «театральное представление», сначала опоздав на заседание апелляционной комиссии Мосгоризбиркома по собственному делу об отказе в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, а затем превратив его в «шоу одного актера». По словам очевидцев, «юрист» ФБК вела себя вызывающе и неадекватно, требуя немедленно признать результаты независимой экспертизы и зарегистрировать ее для участия в выборах. При этом Соболь перебивала выступления членов комиссии и позволяла себе отпускать в их адрес грубые комментарии.

Сотрудники избиркома вели себя максимально сдержанно и не поддавались на провокации, что окончательно вывело Соболь из себя. С нехарактерной для голодающего вторую неделю человека энергией, она устраивала истерики в здании Мосгоризбиркома в течение всего дня, а когда рабочие часы ведомства закончились, заперлась в туалете и оттуда начала требовать личной встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

«Шоу» не было бы полноценным и вовсе не имело бы смысла, если бы не сопровождавшие повсюду Соболь либеральные и западные журналисты. Приемы, используемые несостоявшимся депутатом, явно были рассчитаны на внимание СМИ и почерпнуты из тех же методичек, по которым некогда работал еще один известный скандалист — бывший грузинский президент и украинский политик Михаил Саакашвили.

В тот момент, когда Соболь общалась с журналистами из окна туалета Мосгоризбиркома, многие вспомнили, как Саакашвили бегал по крыше дома в Киеве, заявляя, что к нему в квартиру ломятся сотрудники СБУ, и угрожая спрыгнуть с высоты восьмого этажа. Позднее выяснилось, что политик несколько преувеличил угрозу, а весь «спектакль» был рассчитан лишь на внимание СМИ.

«Представление» Соболь, очевидно, также попадет на страницы западных изданий и в эфир телеканалов. Ее противозаконные действия в итоги привели к тому, что сотрудники Мосгоризбиркома были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители вынесли Соболь из туалета вместе с диваном, на котором та восседала, картинно жалуясь на слабость от голода.

Осознавая, что из-за фальсификаций она не имеет шансов быть зарегистрированной на выборах в Мосгордуму, Соболь устроила цирк с единственным второсортным клоуном на арене — она настолько заигралась в «жертву режима», что в ее провокациях отказываются участвовать другие «независимые» кандидаты.

Напомним, 14 июля Мосизбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах в поддержку кандидатуры Соболь. Мосизбирком обнаружил 14,67% недействительных подписей в подписных листах в поддержку Соболь, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Позднее Соболь назвала решение комиссии несправедливым, а также объявила о начале «голодовки».

Фальсификация подписных листов обыденностью для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.