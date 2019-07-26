Посол Украины предложил реализовать «хорватский сценарий» для «возвращения» Донбасса

Киев, 26 июля. Украинские власти должны пойти по «хорватскому сценарию» для «освобождения» Донбасса. Об этом заявил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Дипломат считает, что благодаря такому сценарию можно будет решить вопрос выборов на территории республик Донбасса, а также разоружить их силовые структуры и «вывести незаконные вооруженные формирования».

Напомним, в августе 1995 года 200 тысяч хорватских военных ликвидировали самопровозглашенную Республику Сербская Краина. Операция получила название «Буря». Она продлилась 84 часа. Хорваты сумели взять под контроль все территории, которые находились под контролем сербов, кроме Восточной Славонии. После этого из Хорватии вынуждены были бежать от 200 тысяч до 250 тысяч сербов.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. К власти пришла оппозиция, которая провела новые президентские выборы. С государственным переворотом не согласились жители Донецкой и Луганской областей — нынешние ДНР и ЛНР, они объявили о независимости, сообщает «Газета.ru».

В апреле 2014 года в стране началась гражданская война: Киев ввел на территорию республик войска. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил что «завершение войны» в Донбассе является приоритетной задачей для Украины. Он подчеркнул, что на юго-востоке страны нужно остановить огонь.

Отметим, 24 июля глава Украины встретился с послами стран G7, главами представительств Евросоюза и НАТО. Он обсудил итоги выборов в Верховную раду, гражданскую войну в стране, а также проведение реформ.