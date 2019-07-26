Соболь делает ставку на эпатаж, пытаясь предстать «жертвой режима»

Москва, 26 июля. Любовь Соболь устроила в Мосгоризбиркоме «театральное представление», рассчитанное на западные СМИ.

Накануне в Москве в ходе заседания апелляционной комиссии Мосгоризбиркома «актриса без «Оскара» Любовь Соболь устроила настоящее представление, пытаясь устроить очередной скандал. Комиссия, рассматривающая жалобу «юриста» так называемого ФБК на отказ в ее регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, была вынуждена наблюдать истерику Соболь, ведущую себя самым неадекватным образом.

По заранее спланированной политтехнологами схеме несостоявшийся кандидат в депутаты перебивала выступления членов избиркома и отпускала в их адрес грубые комментарии.

Несмотря на объявленную якобы 12 дней назад голодовку, Соболь предстала полной сил и энергии, проведя в здании Мосгоризбиркома весь день. Под вечер она заперлась в туалете, откуда в ультимативной форме потребовала немедленной личной встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Сотрудники избиркома российской столицы в течение дня терпеливо сносили выходки Соболь, несмотря на ее противозаконные действия, и обратились в полицию лишь тогда, когда рабочий день завершился, а «юрист» ФБК отказалась покидать здание комиссии.

Прибывшие на место правоохранители вынесли Соболь из туалета вместе с диваном, с которого та отказалась вставать, после чего усадили в машину и доставили в участок.

«Подвиги» Соболь происходили под прицелом множества камер — ее действия не имели бы ни малейшего смысла, если бы в здании Мосгоризбиркома все это время не находились представители либеральных и западных СМИ, фиксирующих «борьбу» «жертвы режима».

Напомним, 14 июля Мосизбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах в поддержку кандидатуры Соболь. Мосизбирком обнаружил 14,67% недействительных подписей в подписных листах в поддержку Соболь, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Позднее Соболь назвала решение комиссии несправедливым, а также объявила о начале «голодовки».

Фальсификация подписных листов обыденностью для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.