Телеканал CNN cообщил, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности

Тегеран, 26 июля. Власти Ирана испытали баллистическую ракету средней дальности. Она пролетела тысячу километров, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Ракета Shabaab-3 не представляла никакой угрозы для американских военных баз или судоходства. По словам источника в администрации США, испытания являются частью усилий Ирана для улучшения дальности и точности пусков.

Отметим, что власти Ирана не сообщали о проведении ракетных испытаний.

Напомним, отношения США и Ирана ухудшились после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе — Front Altair и Kokuka Courageous. Вашингтон заявлял, что атаку на танкеры якобы произвели члены КСИР. В Тегеране назвали обвинения США способом давления на страну.

Позже иранские военные заявили об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Власти Ирана заявили, что дрон нарушил воздушное пространство страны.