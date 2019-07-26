Действия Соболь были заранее спланированы политтехнологами Навального

Москва, 26 июля. Любовь Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома по заранее спланированной политтехнологами Алексея Навального схеме.

Накануне в Москве состоялось заседание апелляционной комиссии Мосгоризбиркома, на котором рассматривалось дело об отказе в регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

Опоздавшая на заседание по собственному делу «юрист» ФБК в категорической форме потребовала рассмотреть результаты независимой экспертизы и «немедленно» зарегистрировать ее в качестве кандидата. Соболь действовала неадекватно, прерывая выступления сотрудников Мосгоризбиркома и отпуская грубые комментарии в адрес членов комиссии.

Как отметил общественный деятель Эрнест Макаренко, действия несостоявшегося кандидата были лишь «театральной постановкой», срежисированной, по всей видимости, политтехнологами блогера Навального и рассчитанной на внимание со стороны западных СМИ, готовых броситься на любой инфоповод, связанный с «независимыми» кандидатами.

Макаренко также высказал сомнения по поводу объявленной Соболь «голодовки», продолжающейся, по ее собственным словам, уже 12 дней, о чем она неустанно напоминает журналистам и своим сторонникам.

«Это прекрасная актерская работа. Судя по тому, сколько дней она якобы голодает, она бы не могла так эмоционально выступать. Я, конечно, не медик, но полагаю, что прошло достаточно дней, чтобы голодающий уже лежал без сил или даже попал в больницу», — отметил общественник.

Соболь оставалась в здании Мосгоризбиркома в течение всего дня и после окончания работы комиссии. Под вечер она заперлась в туалете, откуда потребовала личной встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Противозаконные действия скандалистки вынудили сотрудников избиркома обратиться в полицию. Правоохранители максимально корректно вывели Соболь из здания и отвезли в участок для дальнейшего разбирательства.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации Соболь из-за большого количества недействительных подписей в представленных ею подписных листах. При максимальном пороге в 10%, фальсифицированными оказались 14,67% подписей, что является законным поводом для отказа в регистрации.