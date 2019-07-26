Взрыв произошел в полицейском участке в Чили, пострадали служащие

Сантьяго, 26 июля. Восемь сотрудников полиции пострадали при взрыве в чилийской столице, сообщает радиостанция BioBioChilie.

Бомба находилась в посылке, которую сотрудница почтовой службы доставила в полицейский участок. Посылка взорвалась, когда ее попытались открыть.

Власти Чили сообщили, что аналогичный пакет должен был получить экс-глава МВД Родриго Гинцпетер. Правоохранительные органы сумели перехватить опасную посылку.

Полиция оценивает произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело. Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что знает имя и адрес предполагаемого отправителя посылок. Он призвал наказать виновных по всей строгости закона.