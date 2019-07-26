Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп США из-за проблем с визой у Кузнецовой

Москва, 26 июля. Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за проблем с получением американской визы у теннисистки Светланы Кузнецовой.

В российском посольстве назвали спортсменку «очередной жертвой затянувшихся административных процедур».

Кузнецова должна была принять участие в турнире Citi Open, который пройдет в ближайшие выходные в Вашингтоне. Спортсменка написала в своем Instagram, что впервые сталкивается с проблемами при получении визы. Отметим, что Кузнецова является действующим победителем этого турнира.

Российские дипломаты подчеркнули, что возмущены продолжающейся практикой по воспрепятствованию участия российских спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории США.

Напомним, Светлана Кузнецова двукратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат США-2004, Открытый чемпионат Франции-2009. 34-летняя спортсменка также выиграла 34 турнира WTA, а также два турнира Большого шлема в парном разряде — Открытый чемпионат Австралии 2004 и 2012 года, бывшая третья ракетка мира, сообщает «Газета.ru».