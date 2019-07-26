Соболь продолжает генерировать инфоповоды для западных СМИ

Москва, 26 июля. Неадекватное поведение Любови Соболь в Мосгоризбиркоме рассчитано на создание новых инфоповодов для западных СМИ.

В четверг в Москве состоялось заседание апелляционной комиссии Мосгоризбиркома по делу о регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты городского собрания российской столицы. По свидетельству очевидцев, «юрист» ФБК опоздала на заседание, после чего устроила в МГИК провокационное «шоу», рассчитанное, по всей видимости, на западные средства массовой информации.

Несмотря на «голодовку», продолжающуюся, по словам Соболь, уже 12 дней, она активно и бурно выражала недовольство происходящим, перебивала выступления сотрудников МГИК и делала все, чтобы спровоцировать очередной скандал и выступить в роли «жертвы».

Сотрудники Мосгоризбиркома в течение дня вели себя максимально сдержанно, но к вечеру им пришлось обратиться в полицию, поскольку по окончании рабочего дня Соболь заперлась в туалете здания МГИК и отказывалась выходить оттуда, выдвинув ультиматум с требованием немедленной встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пресекли противозаконные действия разбушевавшейся Соболь, причем сделали это максимально корректно — вынесли ее из здания МГИК вместе с диваном, на котором та сидела.

Очевидно, задержание и было конечной целью несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы — под камерами представителей прозападных и либеральных СМИ Соболь усадили в машину полиции и увезли в участок.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации Соболь в качестве кандидата в полном соответствии с законодательством, поскольку часть представленных ею подписей была признана недействительной. В четверг рабочая группа МГИК подтвердила вынесенное ранее решение об отказе.

Фальсификация подписных листов, по всей видимости, стала обычным делом для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили настоящую подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.