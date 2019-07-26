Футболисты «Арсенала» отбились от вооруженного нападения

Лондон, 26 июля. Боснийский защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац и его партнер по команде Месут Озил подверглись нападению в северном районе Лондона.

Как сообщает RT, на игроков «Арсенала» напали вооруженные люди на скутерах. Озил побежал за помощью в ресторан, находящийся рядом, а Колашинац вступил в драку с напавшими. Благодаря людям, которых позвал на помощь Озил, боснийцу удалось отбиться от налетчиков.

В полиции Лондона позднее сообщили, что правоохранителям поступило заявление о попытке ограбления около пяти часов вечера. Налетчики на мопедах попытались ограбить мужчину, находившегося за рулем.

«Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в «Голдерс Грин», где и поговорили с офицерами полиции», — цитирует «Газета.ру» заявление полиции.

В уже опубликовано видео нападения на Озила и Колашинаца. На ролике видно, как неизвестный в шлеме пытается ударить футболистов.

Британские СМИ опубликовали заявление клуба «Арсенал по данной ситуации. В команде сообщили, что уже общались с футболистами, «с ними все в порядке».