Лидер партии «Слуга народа» поддержал новый закон о выборах в Раду

Киев, 26 июля. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что необходимо принять новый закон о выборах в Верховную Раду.

Журналисты спросили у него, будет ли разработан новый закон о выборах депутатов. Разумков ответил, что «это было бы наиболее правильным вариантом решения проблемы». Он подчеркнул, что принятый ранее депутатами избирательный кодекс не будет работать. Политик выступает за создание новой избирательной системы с открытыми списками.

Согласно новому избирательному кодексу, проект которого принял парламент Украины, выборы в Верховную Раду предлагается проводить по открытым региональным спискам. Избиратели будут формировать их самостоятельно, непосредственно на участках. Работающие в избирательных комиссиях кандидаты должны быть сертифицированы, пройдя обучение. Кроме того, предлагается уменьшить объем политической агитации на телевидении.

Планируется, что кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года. Вместо одномандатных округов будут созданы 27 региональных. Партии создадут список кандидатов в каждом округе, они получат свои порядковые номера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами партии «Слуга народа», которые победили в одномандатных избирательных округах и по партийным спискам. Встреча длилась около часа.

«Мы все пришли менять страну. Если у кого-то другая цель — можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли», — заявил украинский президент.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах. После обработки 99,8% протоколов лидерство на выборах сохраняет партия «Слуга народа». Она набрала 43,17% голосов, сообщает «Газета.ru».