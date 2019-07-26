Противозаконные действия Соболь вынудили сотрудников МГИК обратиться в полицию

Москва, 26 июля. Любовь Соболь задержана полицией после воспрепятствования работе Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

В Москве правоохранительные органы проводят проверку по заявлениям сотрудника Мосгоризбиркома и работника частного охранного предприятия, пожаловавшихся в полицию на поведение Любови Соболь.

Ранее стало известно, что «юрист» ФБК в течение всего дня находилась в здании МГИК, где устраивала истерики и провокации, мешая нормальной работе комиссии. Поздно вечером Соболь заперлась в туалете, откуда потребовала личной встречи с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой.

После тщетных попыток уговорить разбушевавшуюся экс-кандидата в депутаты Мосгордумы, сотрудники МГИК были вынуждены обратиться в полицию. По свидетельству многочисленных журналистов, «случайно» оказавшихся в здании Мосгоризбиркома, правоохранители вынесли Соболь из туалета вместе с диваном, на котором та сидела.

По оценкам экспертов, задержание Соболь было совершенно законным, поскольку воспрепятствование работы МГИК, попытки оказать давление на избирательный процесс и подделка подписей — достаточное основание для возбуждения уголовного дела.

Напомним, в середине июля Мосгорибирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Причиной отказа стали выявленные в подписных листах недействительные подписи, которых набралось 14,67% при допустимом пороге в 10%.

Фальсификация подписных листов, по всей видимости, стала обычным делом для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили настоящую подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома, требуя «немедленной» регистрации ее в качестве кандидата.