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Шимпанзе откусил пальцы смотрителю зоопарка во Франции

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Шимпанзе откусил пальцы смотрителю зоопарка во Франции

Лион, 26 июля. Шимпанзе жестоко искусал смотрителя зоопарка на глазах у посетителей во французском департаменте Луара, пишет газета Progres.

По словам Пьера Тивийона, директора зоопарка, расположенного в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн, шимпанзе Бамбу, которому исполнилось 23 года, родился в неволе и всю жизнь отличался добрым и спокойным характером, пока на днях не набросился на смотрителя, протянувшего ему руку.

«Не понимаю, почему шимпанзе так отреагировал, такого никогда не происходило. Молодой человек был хорошо знаком с его характером, это было доброе животное», — сказал Тивийон.

Шимпанзе откусил пальцы смотрителю зоопарка во Франции

30-летний сотрудник зоопарка, потерявший в результате нападения шимпанзе четыре пальца и часть руки, был доставлен на вертолете в одну из больниц Лиона. Медицинская помощь потребовалась также посетителям, на глазах у которых произошел инцидент — многие из них находились в шоковом состоянии. 

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России пресекли незаконный ввоз на территорию страны 300 экзотических обезьян из Вьетнама. По документам животные предназначались для цирков и зоопарков, на деле же их собирались использовать для более жестоких целей. На момент проведения проверки 151 животное использовали для опытов и впоследствии усыпили. В отношении компании-импортера было возбуждено уголовное дело. 

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