Американские ВВС провели разведку у берегов Крыма и в Донбассе

Москва, 26 июля. Два американских самолета и один беспилотник провели разведку у берегов российского Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В первой половине дня патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon поднялся с авиабазы «Сигонелла» на острове Сицилия. Позднее его заметили у черноморского побережья РФ.

Почти одновременно с ним с авиабазы в Италии поднялся разведывательный американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk. Он пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе, а потом провел разведку у берегов Крыма, несколько раз облетев границы полуострова. В небе БПЛА находился более десяти часов.

Вечером еще один американский P-8A Poseidon поднялся с «Сигонеллы» и отправился к российскому побережью Черного моря.

Отметим, самолеты иностранных ВВС (как правило, ВВС США) стали все чаще появляться у границ РФ. Минобороны России призывало Пентагон прекратить разведывательные операции у российских рубежей, однако американские военные эти призывы игнорируют.

В середине июня российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H над Балтийским и Черным морями. Как передавал RT, действуя в рамках международных правил, российские экипажи не допустили нарушения границ. Стратегический бомбардировщик B-52H — основной самолет дальней бомбардировочной авиации США. Он способен нести ядерное оружие и для выполнения боевой задачи может пролететь порядка 7 тыс. км.

18 июня три иностранных самолета, включая беспилотник и радиоразведчик, были замечены у границ России. Радиоразведчик ВВС Швеции пролетел вдоль побережья Калининградской области, американские Global Hawk и P-8A Poseidon были замечены у линии разгранечения в Донбассе и у берегов Крыма.