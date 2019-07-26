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Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon отправилась на МКС из Флориды

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Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon отправилась на МКС из Флориды

Таллахасси, 26 июля. Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал штата Флорида в Соединенных Штатах. Старт состоялся в 18:01 по времени Восточного побережья США (01:01 по Москве). В субботу Dragon должен состыковаться с МКС.

Это уже 18-я аналогичная миссия, в рамках которой задействован грузовой корабль Dragon. На этот раз он доставит на международную станцию  более двух тонн грузов, в том числе продукты питания и материалы, необходимые для проведения научных работ.

Ранее Газета.ru сообщала о втором пуске тяжелой ракеты Falcon Heavy. 

Месяцем ранее появилось видео неудачной посадки ступени Falcon Heavy на платформу в океане. Попытка осуществить управляемую посадку многоразовой первой ступени ракеты Falcon Heavy платформу в Атлантическом океане не увенчалась успехом.

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Источник: ТАСС
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