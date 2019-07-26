Вашингтон, 26 июля. Конгресс США считает, что «российское вмешательство» не изменило итоги президентских выборов в 2016 году.

В докладе сенатского комитета Конгресса сообщается, что его члены не нашли каких-либо доказательств того, что подсчет голосов был изменен, либо файлы из реестра избирателей были удалены или изменены.

Напомним, что Роберт Мюллер два года расследовал так называемое «вмешательство» России в президентские выборы. Поиск «русского следа» окончился полным провалом. Мюллер потратил на расследование 35 млн долларов, ему помогали 42 агента ФБР и 20 серьезных профессиональных юристов. Спецпрокурор США заявил, что РФ якобы «вмешивалась» в выборы, но Трамп и члены его штаба никак не взаимодействовали с российским правительством. Мюллер признал, что у него нет никаких доказательств.

Летом спецпрокурор США с позором подал в отставку. Позже в отставку ушел заместитель генпрокурора США Род Розентайн. Он подал заявление после обращения российской компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина в американский суд. Ее безосновательно обвиняли во «вмешательстве» в выборы.

Адвокат «Конкорда» заявил, что Барр и Мюллер преступили закон, распространяя информацию о подозрениях к российской компании. Было нарушено ее право на справедливый суд.

Западные спецслужбы продолжают использовать тему с «российским вмешательством», чтобы Штаты могли вводить санкции против неугодных лиц и стран.

Федеральное агентство новостей оценило доклад Мюллера Конгрессу, отметив, что атаки демократов на президента США Дональда Трампа окончилась полным провалом.