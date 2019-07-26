США попросили Турцию не вводить С-400 в эксплуатацию, чтобы избежать санкций

Вашингтон, 26 июля. Соединенные Штаты попросили власти Турции не вводить в строй комплексы С-400, чтобы избежать санкций Вашингтона. Такое заявление сделал сенатор Линдси Грэм.

По словам влиятельного американского политика, просьба исходила лично от президента США Дональда Трампа. Грэм подчеркнул, что поддерживает такой подход.

«Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле», — цитирует Defense One.

Сделка Москвы и Анкары по российским зенитно-ракетным комплексам С-400 вызвала недовольство Вашингтона. Американцы неоднократно заявляли о возможном введении санкций против Турции. В частности, Белый дом угрожал прекращением продаж новейших истребителей F-35. Однако турецкие власти проявили в этом вопросе твердую позицию. Более того, Анкара не исключила введение ответных мер в случае, если американская сторона приведет в исполнение свои угрозы.

«Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом», — цитирует МИД Турции Газета.ru.

15 июля состоялась поставка первой партии С-400. Поставки компонентов на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились десять дней спустя. В турецком военном ведомстве уточнили, что в рамках поставки первой партии было совершено 30 авиарейсов.