Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в зарплатах учителей по регионам

Москва, 26 июля. Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение, направленное на устранение разницы между зарплатами учителей по регионам. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

С инициативой выступил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, четверть работников образования имеют зарплаты меньше 15800 рублей, а 7% — меньше МРОТ.

«Эта проблема в образовательной сфере стоит наиболее остро», — отметил Никонов.

Он подчеркнул, что зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако за этим скрывается низкая зарплата молодых учителей.

«Эту диспропорцию нужно исправлять, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, эту идею поддержал», — отметил Никонов.

Парламентарий предложил создать совместно с властями региона дорожные карты, которые бы гарантировали минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы в регионе. Эта заработная плата должна формироваться в трудовых договорах с учителями, подчеркнул парламентарий. По словам Никонова, такой уровень зарплаты привлечет в школу молодых педагогов.

В случае недостаточного количества денежных средств в регионе, должны быть проработаны механизмы оказания финансовой помощи от федеральной власти, подчеркнул Никонов.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что зарплата учителей и педагогов в России растет в номинальном значении за последние годы. По ее словам, ведомство продолжает тщательно следить за этим процессом.