Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводка

Владивосток, 26 июля. Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье после подтопления нескольких районов из-за дождевого паводка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям отметил, что сегодня в регионе сложилась «очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков». Однако местные власти держат ситуацию под контролем.

«У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент — действовать скоординировано и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации», — подчеркнул Орлов.

Из-за сильных дождей в области несколько районов подтопило. В связи с этим «было принято решение о введении на территории Приамурья режима ЧС».

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский уточнил, что на сегодня в Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, повреждено 45 участков автодорог протяженностью 156 километров на территории 15 районов. Самая сложная ситуация уже сейчас складывается в Норске.

Орлов подчеркнул, что жителей поселений, в чью сторону смещается паводок, нужно эвакуировать заблаговременно. Он призвал все ведомства и службы активизировать работу по эвакуации.

Отметим, ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводка был введен в Иркутской области: стихией оказались разрушены около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них восстановить нельзя, передавал RT. По последним данным регионального главка МЧС, 25 человек стали жертвами ненастья. В настоящее время в больницах находятся более 600 пострадавших.