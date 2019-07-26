Украинский генерал приготовился к военному ответу России на задержание танкера Nika Spirit

Киев, 26 июля. Генерал службы безопасности Украины Александр Скипальский заявил о необходимости быть готовыми к военному ответу России на задержание танкера Nika Spirit в Измаиле. Такое заявление он сделал в интервью для украинского издания «Обозреватель».

Скипальский полагает, что Москва может ответить сугубо военным способом.

«Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор», — заключил генерал.

25 июля силами службы безопасности Украины был задержан танкер Nika Spirit. Украинские власти считают, что судно участвовало в блокировке кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года. Команду допросили. Кроме того, правоохранители провели обыск и изъяли документацию.

Представитель судовладельца отметила, что у СБУ не возникло вопросов к членам экипажа. Она не сумела объяснить, почему судно было направлено для ремонта в порт Измаил, где его арест был весьма вероятен.

В свою очередь, капитан танкера Илья Дробянко заявил, что моряки находятся в удовлетворительном состоянии. Он добавил, что арест судна не сопровождался эксцессами.

Возвращение моряков в Россию подтвердили в МИД РФ.

«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», — отметили в министерстве.

Ситуацию с задержанием российского танкера на Украине также прокомментировали в ЕС. Внешнеполитическая служба организации сообщила, что ожидает более подробную информацию об инциденте. Об этом писала RT.