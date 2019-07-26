Пушилин рассказал о возможном возобновлении железнодорожного сообщения с Россией

Донецк, 26 июня. Железнодорожные перевозки между Россией и ДНР могут возобновиться в скором времени. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в настоящий момент жители региона ДНР и ЛНР могут ездить в Россию на автомобилях или на автобусах. Железнодорожное сообщение налажено из Ясиноватой до Успенки. Чтобы добраться до Таганрога люди вынуждены делать пересадку, переходя с одного пути на другой.

Пушилин подчеркнул, что основная причина отсутствия железнодорожного сообщения между республиками Донбасса и Россией — возможные санкции, под который рискуют попасть юридические лица в РФ, поскольку республики имеют непризнанный статус.

«Вопрос прямого железнодорожного пассажирского сообщения прорабатывается, и, думаю, мы сможем в обозримом будущем порадовать наших граждан возобновлением этого комфортного способа сообщения с Российской Федерацией», — заявил глава ДНР.

Ранее Денис Пушилин в беседе с Федеральным агентством новостей назвал раздачу российского гражданства жителям Донбасса ярким символическим поступком. По его словам, он свидетельствует о сближении с Россией. Пушилин подчеркнул, что сам подал документы на получение российского паспорта.