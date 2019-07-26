Неадекватную Соболь задержали после провокации в Мосгоризбиркоме

Москва, 26 июля. Любовь Соболь, заперевшуюся ранее в туалете Мосгоризбиркома, задержали сотрудники полиции.

В полицию поступило два сообщения с жалобой на поведение Соболь. Одна заявки поступила от начальника смены ЧОП, охраняющего Мосгоризбирком, вторая - от сотрудника МГИК, сообщившего, что Соболь препятствует работе. По данным обращениям назначена проверка.

Ранее сообщалось, что полицию вызвали сотрудники МГИК, чтобы правоохранители помогли разобраться с заперевшейся в туалете Мосгоризбиркома Соболь. Сотрудница ФБК находилась в здании МГИК с самого утра, устраивая истерики и провокации. Ближе к ночи она заперлась в туалете, требуя встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Сотрудница Мосгоризбиркома вызвала наряд полиции, поскольку поведение Соболь давало повод подумать, что та находится в состоянии наркотического или иного опьянения. Журналисты сообщали, что наряд полиции выдворил Соболь. Ее пришлось вынести из здания вместе с диваном, на котором она сидела.

Напомним, в середине июля Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатуры Любови Соболь на выборы в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах Соболь. У юриста ФБК было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. Кроме того, большое количество брака было обнаружено в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина.