Полиция прибыла на вызов сотрудников МГИК и выдворила Соболь из туалета

Сотрудники МГИК вызвали наряд полиции, чтобы правоохранительные органы помогли разобраться с заперевшейся в туалете Мосгоризбиркома Любовью Соболь. Подробности сообщил источник в правоохранительных органах.

Любовь Соболь с самого утра находится в здании Мосгоризбиркома и препятствует работе ведомства, устраивая истерики и провокации. На данный момент известно, что работница так называемого ФБК заперлась в туалете вместе с журналистами и отказывается покидать здание МГИК, требуя прибытия главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Об этом сообщил telegram-канал «Выборы, всем ЦЫК».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сотрудница Мосгоризбиркома вызвала наряд полиции Китай-города в городской избирком из-за поведения Любови Соболь, которая может находиться в состоянии наркотического или иного опьянения. Она ведет себя агрессивно и неадекватно. С ней невозможно строить конструктивный диалог. Работники МГИК не решаются самостоятельно выгнать юриста ФБК из-за страха провокаций, жалоб в полицию и получения обвинений, отметил источник.

По сообщениям журналистов, прибывший наряд полиции выдворил Любовь Соболь из Мосгоризбиркома. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вынести ее вместе с диваном, на котором она сидела.

Напомним, сегодня Мосгоризбирком рассматривал апелляционную жалобу Любови Соболь на решение ОИК по 43-округу об отказе в регистрации кандидатом в МГД. Рабочая группа МГИК решила оставить в силе решение избиркома 43-го округа и повторно отказала в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму. После озвучивания решения юрист ФБК объявила, что продолжит свою голодовку в МГИК и не покинет здание, пока не приедет председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.