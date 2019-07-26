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Дочь зверски убитой в Подмосковье женщины находится в больнице

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Дочь зверски убитой в Подмосковье женщины находится в больнице

Москва, 26 июля. Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

«Дочь под присмотром сестры потерпевшей в больнице», — сообщила Врадий РИА Новости.

Ранее стало известно об убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Злоумышленник нанес жертве более десяти ножевых ранений, передавал RT. Зверское убийство произошло на глазах у ребенка погибшей и еще нескольких детей. 

Убийца попытался скрылся в лесополосе под Ногинским. Однако вскоре его задержали полицейские. Им оказался мужчина, 1981 года рождения. По предварительным данным, нападавший является сожителем жертвы.

Как сообщала «Газета.ру», задержанный  был ранее судим за участие в массовых беспорядках по ст. 212 УК РФ.

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Источник: РИА Новости
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