Дочь зверски убитой в Подмосковье женщины находится в больнице

Москва, 26 июля. Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

«Дочь под присмотром сестры потерпевшей в больнице», — сообщила Врадий РИА Новости.

Ранее стало известно об убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Злоумышленник нанес жертве более десяти ножевых ранений, передавал RT. Зверское убийство произошло на глазах у ребенка погибшей и еще нескольких детей.

Убийца попытался скрылся в лесополосе под Ногинским. Однако вскоре его задержали полицейские. Им оказался мужчина, 1981 года рождения. По предварительным данным, нападавший является сожителем жертвы.

Как сообщала «Газета.ру», задержанный был ранее судим за участие в массовых беспорядках по ст. 212 УК РФ.