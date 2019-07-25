Боевики в Сирии открыли огонь по населенным пунктам провинций Хама и Алеппо

Алеппо, 25 июля. Боевики обстреляли населенные пункты сирийской провинции Хама и квартал города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики вновь нарушили режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации. За минувшие сутки они открывали огонь по населенным пунктам Скальбия, Дар-Хардата провинции Хама, а также по кварталу Сейдула города Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нападении террористических групп на жилые районы в Аль-Хамдании и Джамилии в сирийской провинции Алеппо, в результате которых семь мирных жителей были убиты, еще несколько получили ранения. Источник в полицейском командовании Алеппо сообщил, что боевики незаконных вооруженных группировок использовали гранатометы и реактивные системы залпового огня.