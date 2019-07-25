Ковитиди прокомментировала освобождение российских моряков Украиной

Москва, 25 июля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отреагировала на освобождение российских моряков Украиной.

По ее мнению, этот шаг украинских властей говорит о начале нового этапа в жизни страны. Ковитиди убеждена, что освобождение моряков создает благоприятную почву для восстановления полноценного диалога между двумя народами.

«Освобождение российских моряков свидетельствует о начале принципиально нового политического периода в жизни Украины», — заявила Ковитиди в беседе с ФАН.

25 июля служба безопасности Украины задержала танкер Nika Spirit, который якобы участвовал в блокировке кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года. Членов экипажа допросили. Представитель судовладельца пояснил, что у украинских правоохранителей не возникло претензий к членам экипажа. Представитель «Альтомар Шиппинг» не сумела объяснить, чем было мотивировано решение направить судно на ремонт в измаильский порт.

Также была изъята документация и проведен обыск.

Вскоре стало известно о скором возвращении команды домой. Эту информацию подтвердили и в МИД РФ.

«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», — передает российское внешнеполитическое ведомство.

При этом танкер остался в Измаиле, где должен был пройти ремонт.

Капитан танкера Илья Дробянко сообщил, что состояние здоровья моряков к настоящему моменту является удовлетворительным. Он добавил, что задержание судна не сопровождалось какими-либо инцидентами.

Газета.ru также отмечала, что дальнейшая судьба танкера неизвестна капитану.