Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. ФАН-ТВ

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия Российской Федерации. Торжественное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к стене памяти Следственного комитета России и открытия нового второго корпуса здания СК РФ.

Свое видеообращение сотрудникам передал президент России Владимир Путин:

«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником. Благодарю вас за добросовестную работу, которую вы ведете в интересах государства и всех граждан страны. С петровских времен ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. На них и сегодня основана вся деятельность Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Решая поставленные перед вами задачи, необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств»,— сказал Владимир Путин.

Прообраз ведомства появился еще в XVIII веке. В 1713 году Петром I был издан именной указ о создании следственной канцелярии, которая явилась первым государственным органом России, наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия с установленным статусом непосредственного подчинения главе государства. Современное ведомство также подотчетно президенту РФ, и основывает свою деятельность на принципах уважения прав граждан и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия.

Поздравил коллег и председатель СК России Александр Бастрыкин:

«Задачами следственных канцелярий при Петре 1 и задачами следственного комитета РФ сегодня являются: защита прав граждан, раскрытие и расследование наиболее опасных преступлений, борьба с коррупцией, финансовыми и экономическими преступлениями, с экстремизмом и терроризмом. Это колоссальный объем задач, который решает сегодня Следственный комитет РФ под руководством президента РФ, который в соответствии с законом руководит работой СК»,— сказал Бастрыкин.

В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, преподаватели ведомственных образовательных учреждений, ветераны следственных органов, а также почетные гости из числа представителей государственных структур и правоохранительных органов.