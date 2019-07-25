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Полиция задержала подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском

Москва, 25 июля. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в городе Раменское в Московской области. Об этом сообщил представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

«Только что злоумышленник был задержан», — передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о мужчине 1981 года рождения. Проводятся в необходимые следственные мероприятия.

«В настоящий момент его доставляют в СК для производства с ним следственных действий», — сказала Петрова.

Ранее стало известно об убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Злоумышленник нанес жертве более десяти ножевых ранений. Убийство произошло на глазах у ребенка погибшей и еще нескольких детей. Затем он скрылся в лесополосе под Ногинским.

По информации Газета.ru, задержанный уже дает признательные показания.

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Источник: ТАСС
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