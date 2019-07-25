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Два человека погибли в результате ДТП с «КАМАЗом» под Рязанью

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Два человека погибли в результате ДТП с «КАМАЗом» под Рязанью

Рязань, 25 июля. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля «КАМАЗ» и легковой машины KIA Sportage в Рязанской области. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Два человека погибли в результате ДТП с «КАМАЗом» под Рязанью

ДТП произошло на 251-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Автомобиль «КАМАЗ» следовал из поселка Гусь-Железный в направлении Касимова и допустил столкновение с KIA Sportage. Погибли два человека, среди которых 14-летняя девушка.

Два человека погибли в результате ДТП с «КАМАЗом» под Рязанью

Оба водителя и еще два пассажира получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели шести человек в результате ДТП в Башкирии. Водитель автобуса не справился с управлением в сложных погодных условиях.

Также стало известно о гибели женщины в аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга. Находившийся в авто ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

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