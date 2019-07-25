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В Чечне рассказали о дальнейшей судьбе шестилетнего «охранника» Кадырова

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В Чечне рассказали о дальнейшей судьбе шестилетнего «охранника» КадыроваГрозный, 25 июля. Глава министерства Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров рассказал, чем будет заниматься шестилетний «охранник» главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее в Сети появился видеоролик с рассказом шестилетнего жителя Чечни, который заявил, что хочет охранять главу республики Рамзана Кадырова. Позднее глава республики увидел видеоролик и решил осуществить мечту ребенка. Мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а также подарили игрушечное оружие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах Интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" @groznytv Ахмед Дудаев @ahmed_95kra . Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества! #Кадыров #Россия #Чечня #Газиев

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)

Умаров отметил, что ребенок получил множество подарков, и в дальнейшем будет заниматься своими детскими делами. Он также выразил надежду, что мальчику никогда не придется брать в руки оружие.

«Мы желаем ему мирной профессии, чтобы он никогда в жизни не брал это оружие, чтобы направить на кого-то. Чтобы вся его воинственность, страсть к оружию закончилась этими играми», – сказал Умаров.

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