В Чечне рассказали о дальнейшей судьбе шестилетнего «охранника» Кадырова

Грозный, 25 июля. Глава министерства Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров рассказал, чем будет заниматься шестилетний «охранник» главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее в Сети появился видеоролик с рассказом шестилетнего жителя Чечни, который заявил, что хочет охранять главу республики Рамзана Кадырова. Позднее глава республики увидел видеоролик и решил осуществить мечту ребенка. Мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а также подарили игрушечное оружие.

Умаров отметил, что ребенок получил множество подарков, и в дальнейшем будет заниматься своими детскими делами. Он также выразил надежду, что мальчику никогда не придется брать в руки оружие.