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Россия

Сотрудники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник

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Сотрудники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник

Москва, 25 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник. Как сообщает пресс-служба ведомства, в торжественной обстановке открыто новое здание СК РФ в Москве — второй корпус в Техническом переулке, 2. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возложили цветы к установленному в здании мемориалу —  Доске Памяти, на которой выгравированы имена сотрудников ведомства, отдавших жизнь за верность долгу в борьбе с преступностью, а также погибших юных героев — Жени Табакова, Данила Садыкова, Андрея Касимова и Ивана Крапивина.

Сотрудники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник

В торжественной речи Бастрыкин отметил успехи ведомства: с 2011 года в суд направлено более  800 тысяч уголовных дел, из них почти 80 тысяч — о коррупции.

Глава СК РФ отметил мужество следователей, а также напомнил о тех, кто отдал службе свою жизнь. По его словам, с момента создания ведомства погибли двенадцать сотрудников, большинство в Северо-Кавказском федеральном округе.

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