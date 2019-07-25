Москва, 25 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник. Как сообщает пресс-служба ведомства, в торжественной обстановке открыто новое здание СК РФ в Москве — второй корпус в Техническом переулке, 2.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возложили цветы к установленному в здании мемориалу — Доске Памяти, на которой выгравированы имена сотрудников ведомства, отдавших жизнь за верность долгу в борьбе с преступностью, а также погибших юных героев — Жени Табакова, Данила Садыкова, Андрея Касимова и Ивана Крапивина.

В торжественной речи Бастрыкин отметил успехи ведомства: с 2011 года в суд направлено более 800 тысяч уголовных дел, из них почти 80 тысяч — о коррупции.

Глава СК РФ отметил мужество следователей, а также напомнил о тех, кто отдал службе свою жизнь. По его словам, с момента создания ведомства погибли двенадцать сотрудников, большинство в Северо-Кавказском федеральном округе.