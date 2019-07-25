Волкер обсудил с Порошенко предоставление Киеву статуса главного союзника США вне НАТО

Киев, 25 июля. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в четверг встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили вопрос предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО, сообщает пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО», — говорится в сообщении.

Порошенко предложил Волкеру поднять данный вопрос на следующим саммите НАТО, который состоится в декабре в Лондоне.

1 июня конгрессмены США инициировали законопроект, который предлагает предоставить Украине статус главного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Это, как полагают парламентарии, позволит упростить процедуру передачи Киеву военной техники.

Законопроект предполагает предоставление военной помощи Киеву. Речь, в частности, идет о поставках противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Кроме того, Америка готова оказывать своему союзнику всяческую помощь в вопросе противостояния Москве.

Отметим, что Соединенные Штаты уже предоставляли оружие Украине. Так, например, Вашингтон предоставил Киеву противотанковые комплексы «Джавелины». Однако американские партнеры потребовали, чтобы это оружие использовалось только для обороны и не появлялось в Донбассе.