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МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

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МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в шпионажеВена, 25 июля. Министерство внутренних дел Австрии объявило в розыск гражданина России, который подозревается в разведывательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего Игоря Зайцева, которого ведомство подозревает в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ). Кроме того, МВД Австрии опубликовало фотографию подозреваемого.

МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

Прокуратура Австрии утверждает, что Зайцев склонил 70-летнего австрийского полковника в отставке к разглашению государственной и военной тайны. В ведомстве также добавили, что Зайцев находился в разработке зарубежной спецслужбы, которая передала данную информацию силовым ведомствам Австрии.

Напомним, в ноябре 2018 года австрийские правоохранители задержали экс-полковника Вооруженных сил Австрии по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России. Подозреваемый опроверг все обвинения, отметив, что он не разглашал государственную тайну, а также не имел доступа к секретным данным. В настоящее время австрийский экс-полковник находится под стражей.

 

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Источник: РИА Новости
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