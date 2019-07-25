Лолита разоткровенничалась с журналистами о своих браках 

Баку, 25 июля. Певица и телеведущая Лолита Милявская откровенно ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Жара» в Баку. Певица призналась, что разочарована в замужестве.

Журналисты обратили внимание на то, что Лолита недавно рассталась со своим пятым супругом. Один из них поинтересовался, есть ли шанс у мужчин в Баку покорить сердце певицы. Лолита не стала лукавить, рассмеявшись, они ответила, что для начала с ней нужно вступить в интимную связь, а уже после она могла бы «ответить сердцем».

«Если говорить серьезно, то у Ани Лорак, которая тоже участвует в «Жаре», шанс познакомиться с кем-то, может, и есть. А ко мне никогда очередь и так не стояла. Рассчитываю, что мое сердце будет занято музыкой. И в гробу я видала все эти замужества!» — заявила певица.

На фестивалях прошлых лет Лолита неоднократно попадала на первые полосы газет после эксцентричных выходок. В этот раз она пообещала вести себя скромнее, передают «Дни.ру».

«Во-первых, теперь в Баку нет «Раммштайна», во-вторых, я больше не бухаю!» – уточнила она.

Незадолго до этого Лолита опровергла слухи о разводе с мужем. По ее словам, заявление на развод никто не подавал. Однако на данный момент они с супругом на время разъехались, передавала «Газета.ру».

Ранее Лолита, приехавшая с гастролей по городам Донбасса, рассказала о своих концертах там и отношении к политике президента Украины Владимира Зеленского. Певица заявила, что уведенное в Донбассе заставило ее понять, что люди, которые не жили в зоне военных действий, «ноют по всякой ерунде». По ее словам, они и ее команда «выдохнули» только когда пересекли российскую границу.