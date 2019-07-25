Губернатор Подмосковья назвал сроки закрытия мусорного полигона в Коломне

Москва, 25 июля. Власти Московской области в ноябре-декабре планируют окончательно закрыть мусорный полигон «Воловичи» в Коломне. Об этом в четверг заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В конце этого года у нас в Коломне еще одно важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача в ноябре-декабре месяце закрыть полигон», — отметил он.

По словам главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева, в ближайшую субботу члены рабочей группы проведут встречу с местными жителями.

Как сообщает телеканал 360, вместо полигона в Коломне будет работать комплекс по переработке отходов, который появится возле населенного пункта Мячково. Предполагается, что в работе комплекса будут задействованы современные технологии, которые позволят безопасно утилизировать мусор.

Ранее сообщалось, что российское правительство предложит новую схему оплаты вывоза мусора. Теперь стоимость вывоза мусора будет формироваться из количества баков, которые установлены на контейнерной площадке.

Правительство разрабатывает проект, который помогает упростить расчет стоимости услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), и сделать его как можно более точным и реалистичным. Сейчас оплата вывоза мусора рассчитывается на основании абстрактных данных статистики за последние десятилетия.