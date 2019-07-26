Сирия, 25 июля. В Хаме боевики штурмуют аэропорт, «Ан-Нусра»* обстреляла два поселка в Алеппо. В Ракку прибывают конвои международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли удары по расположениям радикалов в южных районах Идлиба, Алеппо и в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме отбивают атаки радикалов, нанесли удар по боевикам «Ан-Нусры» в ответ на обстрел двух поселений в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрывов и нападений на SDF в Дейр-эз-Зоре, обстреляли мирное поселение на севере Ирака.

«Фатах аль-Мубин»: заявила, что в ходе обстрела военного аэропорта в Хаме убила и ранила нескольких солдат САА.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли ракетными снарядами христианский город Мхарде в Хаме, в Алеппо арестовали журналиста.

Курды: потеряли несколько ополченцев при перестрелке с неизвестными боевикам в Дейр-эз-Зоре, провели рейд в Ракке, в Хасаке насильно завербовали несколько молодых людей.

ВС Ирака: зачистили ряд территорий на севере страны от подпольных ячеек ИГИЛ1.

ВС Турции: обстреляли в Алеппо город, в результате чего погиб один мирный житель, в Турции задержали пять курдов

Международная коалиция: строит новый наблюдательный пункт на границе с Турцией в Ракке и перебрасывают конвои с подкреплениями, в Латакии проводят разведку в воздухе.

Провинция Латакия

Как сообщает новостной источник в сети Twitter NDE, над восточной частью Средиземноморского побережья провел несколько маневров самолет радиоэлектронной разведки ВВС США модели P8A Poseidon. Самолет с бортовым номером 169044 совершил взлет с авиабазы США «Сигонелла», расположенной на острове Сицилия. Борт совершил манеры, в том числе и над сирийским побережьем, в воздушном пространстве у провинции Латакии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». За последний месяц отмечается повышенное количество вылетов разведывательных самолетов США над побережьями.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) обстреляла боевиков «умеренной оппозиции». ВВС Сирии ударили по опорным пунктам радикалов у поселка Аль-Атариб и Аль-Бавабия к западу от Алеппо, о чем сообщает новостной портал Baladi News.

Канал SMM Syria сообщил, что боевики «Ан-Нусры» обстреляли из гранатометов жилые кварталы города Аль-Хамдания и Ас-Сафа. В результате нападения погибли три мирных жителя, двое их которых были детьми. 15 человек были ранены, причинен материальный ущерб имуществу жителей. Отряды САА отреагировали на нападение, разрушив огневые точки радикалов, ранив и убив нескольких из них.

Журналист известный как Джума Аль-Хадж Хамду арестован боевиками «Тахрир аш-Шам», сообщило агентство SYJA. Мужчина был захвачен радикалами в своем доме в поселке Абьян и доставлен в одну из тюрем.

В окрестностях города Кобани в результате обстрела со стороны турецких подразделений пострадал мирный житель — снаряд попал в гражданский автомобиль, сообщил портал Anna News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром отряд SDF задержал в городе Аль-Бусейра двух женщин, которых обвинили в попытке подложить бомбу рядом с штаб-квартирой SDF, сообщил источник в сети Twitter Jofr News. По данным агентства Anna News, в поселке Аль-Хариджа отмечены активные полеты разведывательных самолетов международной коалиции.

Группа неизвестных боевиков напали на автомобиль SDF у поселка Ариха, обстреляв его из пулемета, как сообщил Twitter-канал Deir Ezzor 24. Источник также сообщил, что САА перебросила подкрепление в район деревни Аль-Курия после нападения боевиков на один из блокпостов.

Днем в поселке Абу-Хардуб автомобиль SDF был взорван с помощью самодельной бомбы, сообщает новостной портал Masar Press Net. При взрыве никто не пострадал. Неизвестная вооруженная группировка атаковала курдский конвой в поселке Аль-Джазри, как передал новостной портал Deir Ezzor 24.

У нефтяного месторождения Аль-Омар произошла перестрелка между бойцами SDF и неизвестными боевиками, о чем также сообщает источник. Убиты и ранены несколько курдских ополченцев, одно гражданское лицо скончалось на месте. В нападении подозревают радикалов ИГИЛ.

На востоке провинции в городе Тибан один боец был ранен и убит глава курдской службы общей безопасности Хишам Фасе. Неизвестная вооруженная группа боевиков, предположительно принадлежащих к «Исламскому государству», обстреляла его машину из автоматических винтовок. Хишам скончался на месте, второй курдский боец, который находился с ним в автомобиле, тяжело ранен.

Провинция Идлиб

По данным военного источника агентства Al Masdar, за июль в ходе операций ВВС Сирии и ВКС РФ радикальные группировки Идлиба лишились порядка трехсот боевиков. Были разрушены опорные пункты «Тахрир аш-Шам» и пути снабжения радикалов «Джейш аль-Изза» от города Хан-Шейхун до Кафр-Зеты и Аль-Латамины.

ВВС Сирии совершили вылет к расположения джихадистов у города Кафр-Набаль, Джиср Аш-Шугур на юге провинции, как передает информагентство Baladi News. По сведениям канала Step News Agency, были атакованы с воздуха ракетные установки радикалов из которых производился обстрел близлежащих поселений, были уничтожены огневые точки радикалов, расположенные в районе деревень Ватти, Кайкун и Кунея аль-Джадид.

ВКС РФ совершили боевой вылет в районе окрестностей города Хан-Шейхун и поселка Руваш на юге провинции Идлиб, как сообщил Twitter-канал Halab Today TV. Информация о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока уточняется.

Провинция Ракка

В Ракке и на границе с Турцией SDF и армия Турции продолжают наращивать свои силы, готовясь к столкновению. Американский военный конвой подкрепления для SDF прибыл в город Телль-Абьяд, как сообщает новостной портал Al Masdar. Источник также сообщил, что американский военный конвой из восьми тяжелых бронированных автомобилей прибыл в деревню Сулук на севере провинции Ракка.

Как сообщает новостной портал Step News Agency, в поселке Аль-Джардания на западе провинции прогремел взрыв. Детонировало самодельное взрывное устройство, установленное в одной из машин «Демократических сил Сирии». В установке взрывчатки подозревают боевиков ИГИЛ.

Провинция Хама

Радикалы «Фатах аль-Мубин» нанесли несколько ракетных ударов по позициям САА и союзных сил в районе деревни Камхана и города Мхарде, а также обстреляли военный аэродром Аль-Рамла на северо-западе провинции, как сообщил канал Halab Today TV.

Днем САА и боевики продолжили обмен ракетными ударами на подступах города Мхарде, как сообщает Twitter-канал Step News Agency. Боевики открыли по САА огонь из реактивных систем залпового огня «Град».

Как сообщает новостной портал Orient News, «Тахрир аш-Шам» начала наступление у города Аль-Касабия на позиции САА, выпустив в авангарде отряд боевиков-ингимаси. Ингимаси обычно нападают небольшими группами, стремясь убить как можно больше солдат противника, либо одержав победу, либо умереть в бою - отступление в любом случае не дозволяется. Отряд атаковал САА, вооруженный огнеметами типа «Шмель», как указывает источник.

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли жилые кварталы христианского города Мхарде, где также расположены позиции сирийской армии, как сообщил информационный портал Step News Agency. Данных о пострадавших среди мирных граждан еще не поступало. В ответ ВКС РФ ударили по расположениям боевиков с воздуха в районе поселка Лахая.

Провинция Хасака

Отряд SDF арестовал несколько молодых людей в районе Гувейран столицы провинции Хасака для принудительного вступления в их армию, как сообщает портал Step News Agency. Местные жители ожидают новой волны мобилизаций в курдские отряды на фоне обострения отношений с турецкой армией. В это же время на своих территориях турки продолжают наносить удары по укрепления курдских радикалов. В провинции Ширнак одна из ячеек «Рабочей партии Курдистана» из пяти человек добровольно сдалась отряду турецкого спецназа после длительной перестрелки, как передал портал Anadolu Agency.

В провинции продолжаются рейды SDF и международной коалиции направленные по поиску и ликвидации на территориях к востоку от реки Евфрат от боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ. Стало известно, что силы внутренней курдской безопасности «Асайиш» перекрыли большинство дорог к югу от столицы провинции Хасака. Въезды и выезды перекрывают в связи с тем, что в данном районе будет проводиться кампания по зачистке региона от скрывающихся «спящих ячеек» «Исламского государства», как сообщает канал Rojava Network.

Источник также сообщает, что международная коалиция начала строительства нового наблюдательного поста на границе с Турцией недалеко от города Дарбасия.

Ирак

По данным портала ANHA, четыре мирных жителя, среди которых была одна женщина, были ранены в результате обстрела деревни Дара в провинции Киркук на севере Ирака. Обстрел вели боевики «Исламского государства» с применением минометов. Отметим, что несмотря на заявления правительства Ирака о том, что в 2017 году страна была полностью освобождена от боевиков ИГ1, отдельные боевики, ушедшие в подполье продолжают совершать нападения.

Иракские военнослужащие завершили вторую часть операции «Воля к победе» — масштабные рейды к северу от Багдада позволили восстановить безопасность в десятках населенных пунктов. В ходе операции были обнаружены «спящие ячейки» «Исламского государства», обезврежен ряд радикалов, уничтожены склады их вооружений и подземные тоннели, как сообщил новостной портал Anna News.

1 Организация запрещена на территории РФ.