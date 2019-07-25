МИД РФ заявил, что российские летчики не допускали нарушений над Японским морем

Москва, 25 июля. Российские летчики действовали строго в рамках международного права и не нарушали никаких положений в небе над Японским морем. Об этом в четверг заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.

«С российской стороны было заявлено, что нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права», — сообщает министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и согласились с необходимостью укреплять сотрудничество между Москвой и Сеулом, в том числе — по военной линии.

Напомним, что 23 июля Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. В Сеуле заявили, что российский самолет якобы дважды пересекал границу страны над Японским морем. Тогда южнокорейские истребители F-15K и F-16K поднялись в воздух и дали предупредительные выстрелы.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства, подчеркнув, что Южная Корея является сателлитом Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому она делает провокационные заявления. По его словам, российские летчики всегда придерживаются международных норм и не нарушают воздушное пространство других стран.