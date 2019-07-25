МИД РФ сообщил о выезде россиян из числа экипажа танкера Nika Spirit из Украины

Москва, 25 июля. Граждане России, находившиеся в составе экипажа задержанного в Одесской области российского танкера Nika Spirit, скоро вернутся из Украины домой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Служба безопасности Украины сообщила в четверг о задержании российского танкера за якобы «участие в блокировке» украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Команду задержали и допросили, были проведены обыски и изъяты документы.

Чуть позже в этот же день посольство РФ в Киеве рассказало, что экипаж судна возвращается домой, а танкер останется в Измаиле.

Вечером четверга в МИД РФ сообщили о выезде россиян из числа экипажа танкера Nika Spirit из Украины.

«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию» , — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября прошлого года вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, украинские моряки арестованы. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

Киев призывал иностранные государства ввести ограничительные меры против РФ. Настаивал на введении санкций бывший украинский президент Петр Порошенко.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов предположил, что украинские спецслужбы разыгрывают некую комбинацию, которая, по их мнению, позволит им повернуть ситуацию с украинскими моряками в свою пользу.