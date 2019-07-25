Соболь грозит уголовное наказание за срыв работы Мосгоризбиркома

Москва, 25 июля. Московская городская избирательная комиссия может обратиться в полицию по делу Любови Соболь из-за срыва заседания. Об этом сообщил глава Мосизбиркома Валентин Горбунов.

Ранее стало известно, что Любовь Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома. В ходе заседания Соболь потребовала от главы комиссии Валентина Горбунова «немедленно» зарегистрировать ее кандидатом на выборах в Мосгордуму. При этом Соболь неоднократно перебивала председателя, пытаясь сорвать заседание. В конечном итоге комиссия была вынуждена перейти в другое помещение, чтобы продолжить работу в спокойной обстановке, передает РИА Новости.

«Сегодня вы сами были свидетелями, как Соболь парализовала работу комиссии и сорвала заседание. Я считаю, что это попадает под действие воспрепятствования работе избирательной комиссии. Теоретически городская комиссия вправе обратиться в соответствующие правоохранительные органы по данному вопросу», — отметил Горбунов.

Стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму Любовь Соболь и другие независимые кандидаты из команды скандального блогера Алексея Навального применяли самые грязные политические технологии, включая фальсификацию документов. В настоящее время, «независимые кандидаты» пытаются спровоцировать массовые протесты, в надежде создать хаос накануне единого дня голосования.

В середине июля Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатуры Любови Соболь на выборы в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах Соболь. У юриста ФБК было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. Кроме того, большое количество брака было обнаружено в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина.

В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку Соболь. В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлено помещение «подпольной фабрики», где осуществлялась подделка документов. На видео можно увидеть агитационные плакаты, а также листовки в поддержку Соболь.