Профессор ВЭШ советует москвичам не верить инфантильной скандалистке Соболь

Москва, 25 июля. Снятый с выборов кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома, на котором рассматривалась ее апелляция. Она оказывала давление на главу избирательной комиссии Валентина Горбунова, требуя зарегистрировать ее в качестве кандидата, несмотря на выявленные ранее нарушения.

В результате Горбунов предупредил женщину, что ее действия попадают под статью о препятствовании работы комиссии, и МГИК может обратиться в Следственный комитет, если Соболь не прекратит срывать заседание.

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев отметил инфантильность Соболь, сравнив ее с капризничающим ребенком, который падает на пол, бьется головой и стучит ножками, требуя у мамы конфеты.

«Вестись на эту историю никогда не стоит. Если ребенку это удалось, то он будет и десять, и двадцать раз так делать. По большому счету, такого ребенка надо отшлепать, но у нас гуманное государство. Любовь Соболь никто шлепать не будет, но и вестись на шантаж никто не будет», — пояснил Матвейчев «Политике сегодня».

Эксперт обратил внимание на то, что Соболь фактически призывает нарушить закон, требуя своего восстановления. Подобный правовой нигилизм выглядит странно, учитывая, что сама Соболь является юристом и при этом претендует на статус законотворца.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала избирательной комиссии оставить в силе решение о снятии Соболь с выборов. Окончательно данный вопрос должен быть решен в пятницу.

14 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации Любови Соболь в качестве кандидата. Поводом стала фальсификация подписей избирателей. Правоохранительные органы ранее обнаружили на одной из съемных квартир цех по производству фальшивых подписных листов.

Отметим, что это не единственное нарушение, в котором подозревается юрист ФБК. Она также участвовала в несанкционированных митингах, призывала москвичей присоединиться к этим акциям, оказывала давление на избирательную комиссию, использовала «мертвые души» (подписи умерших людей), карусели и подкуп избирателей. Следственные органы уже вызвали женщину на допрос, однако она так и не явилась.