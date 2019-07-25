Глава РЭА Тихонов назначен замминистра энергетики

Москва, 25 июля. Гендиректор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Анатолий Тихонов назначен заместителем министра энергетики. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Назначить Тихонова Анатолия Владимировича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — сообщается в документе.

Тихонов будет курировать «корпоративный и финансовый блок», а также вопросы импортозамещения в отраслях ТЭК.

Тихонов возглавил Российское энергетическое агентство в 2013 году.