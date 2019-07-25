США отозвали из Ирака «морских котиков» за пьянство

Вашингтон, 25 июля. Руководство ВМС США распорядилось отозвать из Ирака взвод элитного спецназа «морские котики» за ухудшение дисциплины. Как заявили в командовании специальных операций, «командир спецназа утратил уверенность в способности подразделения выполнять поставленные задачи».

По информации телеканала ABC News, причиной ухудшения дисциплины стало распитие алкоголя, что запрещено правилами во время пребывания в зоне боевых действий. Начатое в июле расследование установило, что около 20 бойцов спецназа регулярно употребляли горячительные напитки.

Теперь взвод «морских котиков» вернется на базу в Сан-Диего, а их место займут другие военные. Телеканал полагает, что речь идет о том самом взводе, где служил Эдвард Гэллахер. В начале июля американца признали в совершении военного преступления — убийстве раненого пленника в 2017 году.

Напомним, что, несмотря на присутствие американских военных, в Ираке по-прежнему действуют боевики террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Сегодня стало известно, что боевики, предположительно из ИГИЛ1, убили по крайней мере восемь человек на дороге Киркук — Багдад.

Территория, откуда действуют террористичесты, отлично известна — это так называемая 55-километровая «зона деконфликтации» вокруг незаконно созданной в сирийской провинции Хомс американской военной базы «Ат-Танф».

1 Организация запрещена на территории РФ.