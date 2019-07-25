Сирия, 25 июля. Глава общей безопасности SDF убит в Дейр-эз-Зоре, в Хаме боевики «Фатах аль-Мубин» обстреливают аэропорт. Четыре мирных жителя пострадали при обстреле деревни из миномета боевиками ИГИЛ1*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: с воздуха поддержали сирийских военнослужащих у города Мхарде в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение радикалов в Хаме.

«Исламское государство1»: обстреляли мирное поселение на севере Ирака, в Дейр-эз-Зоре напали на автомобиль главы департамента общей безопасности в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли ракетными снарядами христианский город Мхарде в Хаме.

Курды: потеряли на востоке Дейр-эз-Зора главу департамента общей безопасности при нападении неизвестным боевиков.

ВС Ирака: зачистили ряд территорий на севере страны от подпольных ячеек ИГИЛ.

Провинция Латакия

Как сообщает новостной источник в сети Twitter NDE, над восточной частью Средиземноморского побережья провел несколько маневров самолет радиоэлектронной разведки ВВС США модели P8A Poseidon. Самолет с бортовым номером 169044 совершил взлет с авиабазы США «Сигонелла». Борт совершил манеры, в том числе и над сирийским побережьем, в воздушном пространстве у провинции Латакии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». За последний месяц отмечается повышенное количество вылетов разведывательных самолетов США над побережьями.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра местные жители обнаружили два подозрительных предмета. Саперы опознали в них самодельную взрывчатку, оставленную боевиками. Обе были успешно обезврежены военной полицией курдов, о чем сообщил местный источник новостей в сети Twitter Not Woofers

На востоке провинции неизвестные убили главу курдской службы общей безопасности Хишама Фасе в городе Тибан. Неизвестная вооруженная группа боевиков, предположительно принадлежащих к «Исламскому государству», обстреляла его машину из автоматических винтовок. Хишам скончался на месте, второй курдский боец, который находился с ним в автомобиле, тяжело ранен.

Провинция Хама

Боевики продолжают обстреливают позиции сирийской армии в районе военного аэродрома Аль-Рамла. Ранее сообщалось, что радикалы «Фатах аль-Мубин» пытались штурмовать аэродром. Так как для ВВС Сирии это ключевая точка, откуда взлетают боевые самолеты, атакующие радикалов с воздуха на северо-западе Хамы и на юге Идлиба. Очередная атака радикалов была отражена сирийскими военнослужащими. Сведения о потерях с обеих сторон пока уточняются, как передает Twitter-канал Masar Press Net.

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли жилые кварталы христианского города Мхарде, где также расположены позиции сирийской армии, как сообщил информационный портал Step News Agency. Данных о пострадавших среди мирных граждан еще не поступало. В ответ ВКС РФ ударили по расположениям боевиков с воздуха.

ВКС РФ также совершили боевой вылет в район поселка Лахая на севере провинции и сбросили бомбы на укрытия и склады боеприпасов радикалов, как передает информационное агентство Masar Press Net.

Ирак

По данным курдского портала ANHA, четыре мирных жителя, среди которых была одна женщина, были ранены в результате обстрела деревни Дара в провинции Киркук на севере Ирака. Обстрел вели боевики «Исламского государства» с применением минометов. Отметим, что несмотря на заявления правительства Ирака о том, что в 2017 году страна была полностью освобождена от боевиков ИГ1, отдельные боевики, ушедшие в подполье продолжают совершать нападения.

Иракские военнослужащие завершили вторую часть операции «Воля к победе» — масштабные рейды к северу от Багдада позволили восстановить безопасность в десятках населенных пунктов. В ходе операции были обнаружены «спящие ячейки» «Исламского государства», обезврежен ряд радикалов, уничтожены склады их вооружений и подземные тоннели, как сообщил новостной портал Anna News.

1 Организация запрещена на территории РФ.