Орлову после восхитившего фанатов снимка в купальнике позвали замуж

Москва, 25 июля. Российская эстрадная певица, актриса, автор песен, телеведущая и зоозащитник Ольга Орлова восхитила поклонников фотографией в купальнике, опубликованной в социальной сети Instagram.

Снимок, на котором артистка запечатлена в купальнике с глубоким декольте, появился на странице Орловой еще в июне. Внимание на разгоревшееся в комментариях обсуждение обратили СМИ, отметив, что изначально публикация сопровождалась философской цитатой, а затем была заменена актрисой на замечание по поводу аномальной жары в Москве.

Пользователи Сети в комментариях отметили не только отличную форму 41-летней телеведущей, но и сам купальник, спросив, где найти такой же.

Примечательно, что одного из поклонников Орловой настолько впечатлила фотография, что он позвал артистку замуж. Правда, затем засомневался, интересно ли звезде эстрады такое сомнительное предложение.

Стоит отметить, что это далеко не первое фото в купальнике, которое по достоинству оценили фанаты Орловой. В четверг артистка опубликовала новый снимок с отдыха, на котором запечатлена в ярко-красном слитном наряде.

Ранее фанатов в очередной раз поразила откровенным снимком звездная пара певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. На этот раз бодибилдер выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором артистка запечатлена загорающей на одном из причалов Черногории. Расположилась Королева на обнаженном теле своего супруга.